24.01.2020 (14:00)

В Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады

На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе зимнего периода обучения снайперы учились выбирать правильные и выгодные позиции для ведения огня, обеспечивать маскировку огневой позиции в соответствии с природными особенностями местности, бесшумно и незаметно занимать новый рубеж. Маскировка военнослужащих осуществлялась штатными, полевыми и естественными маскировочными средствами местности.

После успешного занятия огневых точек снайперы произвели более 1500 боевых выстрелов по статическим и динамическим мишеням из укрытий на расстоянии от 400 до 1500 метров. Стрельба велась из винтовок СВД и ВСС «Винторез».

В плановых специальных занятиях приняло участие более 50 снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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