24.01.2020 (14:00)
В Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады
На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.
В ходе зимнего периода обучения снайперы учились выбирать правильные и выгодные позиции для ведения огня, обеспечивать маскировку огневой позиции в соответствии с природными особенностями местности, бесшумно и незаметно занимать новый рубеж. Маскировка военнослужащих осуществлялась штатными, полевыми и естественными маскировочными средствами местности.
После успешного занятия огневых точек снайперы произвели более 1500 боевых выстрелов по статическим и динамическим мишеням из укрытий на расстоянии от 400 до 1500 метров. Стрельба велась из винтовок СВД и ВСС «Винторез».
В плановых специальных занятиях приняло участие более 50 снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.