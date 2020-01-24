24.01.2020 (13:45)

Подразделения антитеррора отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО прошли проверку боем в Нижегородской области

В Нижегородской области подразделения противодействия терроризму отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли проверку, отразив атаку условного противника на контрольно-пропускной пункт(КПП) бригады.

Военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию и уничтожению незаконной вооруженной группы условного противника, попытавшейся взять штурмом КПП бригады. В ходе ведения учебного боя военнослужащие израсходовали более 1 тыс. холостых боеприпасов и средств имитации, а для создания обстановки приближенной к боевой‚ роль условных террористов сыграли военнослужащие разведывательных подразделений.

Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации раненых из-под огня противника и проведение радиационно-химической и биологической разведки на наличие отравляющих веществ.

Всего к проверке было привлечено более 200 военнослужащих и более

10 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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