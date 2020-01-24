24.01.2020 (13:45)
Подразделения антитеррора отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО прошли проверку боем в Нижегородской области
В Нижегородской области подразделения противодействия терроризму отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли проверку, отразив атаку условного противника на контрольно-пропускной пункт(КПП) бригады.
Военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию и уничтожению незаконной вооруженной группы условного противника, попытавшейся взять штурмом КПП бригады. В ходе ведения учебного боя военнослужащие израсходовали более 1 тыс. холостых боеприпасов и средств имитации, а для создания обстановки приближенной к боевой‚ роль условных террористов сыграли военнослужащие разведывательных подразделений.
Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации раненых из-под огня противника и проведение радиационно-химической и биологической разведки на наличие отравляющих веществ.
Всего к проверке было привлечено более 200 военнослужащих и более
10 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.