24.01.2020 (13:30)

В Ульяновском соединении ВДВ отрабатывают слаженность действий личного состава по тревоге

Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск отрабатывают действия при подъеме подразделений по учебной тревоге.

Получив оружие и экипировку, гвардейцы-десантники оперативно подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись в назначенные районы.

Основное внимание в ходе тренировок уделялось вопросам маскировки, инженерного оборудования районов сосредоточения, подготовки вооружения, военной специальной техники (ВВСТ) к выполнению задач по предназначению.

Тренировки позволяют командирам, штабам и личному составу отработать комплекс практических задач, предусмотренных руководящими документами.

Правильность выполнения нормативов подчиненным личным составом оценила комиссия офицеров из управления соединения ВДВ.

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