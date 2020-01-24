24.01.2020 (13:30)
В Ульяновском соединении ВДВ отрабатывают слаженность действий личного состава по тревоге
Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск отрабатывают действия при подъеме подразделений по учебной тревоге.
Получив оружие и экипировку, гвардейцы-десантники оперативно подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись в назначенные районы.
Основное внимание в ходе тренировок уделялось вопросам маскировки, инженерного оборудования районов сосредоточения, подготовки вооружения, военной специальной техники (ВВСТ) к выполнению задач по предназначению.
Тренировки позволяют командирам, штабам и личному составу отработать комплекс практических задач, предусмотренных руководящими документами.
Правильность выполнения нормативов подчиненным личным составом оценила комиссия офицеров из управления соединения ВДВ.