24.01.2020 (12:30)

В ВДВ стартовали отборочные этапы состязаний среди военнослужащих подразделений за право принять участие в АрМИ-2020

Военнослужащие соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, Омского учебного центра подготовки младших специалистов (ВДВ), Рязанского гвардейского высшего военного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова приступили к подготовке команд для участия военнослужащих Воздушно-десантных войск во всеармейских и международных этапах Армейских международных игр (АрМИ-2020).

По результатам, показанным при сдаче нормативов по различным видам боевой подготовки, победители в личном и командном зачетах войдут в сборную команду от каждой части. На следующем этапе в масштабе Воздушно-десантных войск определятся сборные команды, которые примут участие во всеармейских этапах конкурсов по полевой выучке.

Команды Воздушно-десантных войск являются постоянными участниками конкурсов среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Только в 2019 году представители «крылатой гвардии» приняли участие в 24 конкурсах Армейских международных игр.

По результатам напряженной борьбы за право стать лучшими, гвардейцы-десантники в 15 конкурсах попадали в тройку призеров.

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