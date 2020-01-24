24.01.2020 (12:15)
На Военно-Морском Флоте отмечают 300-летие утверждения первого российского Морского устава
Сегодня, в день 300-летия утверждения Петром I первого российского Морского устава, на всех флотах и в военно-морских образовательных учебных заведениях проводится целый комплекс научно-исторических, военно-патриотических мероприятий, посвященных этому событию. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«Три века назад были заложены основы организации корабельной службы российского флота, в которой и поныне не существует мелочей, – говорится в сообщении главкома. – Устав развивался и эволюционировал вместе с развитием Военно-Морского Флота России, бережно сохраняя наши флотские традиции. Сегодня Военно-Морской Флот России активно оснащается кораблями и подводными лодками новых поколений, современными системами вооружений. Принципы, смысл и организация службы на кораблях заложены в действующем Корабельном уставе ВМФ. Современный Корабельный устав ВМФ вобрал в себя опыт, полученный Флотом за три века. Он, как нормативно-правовой акт, свод положений, норм и правил, определяет и регламентирует корабельную организацию, боевую подготовку кораблей Военно-Морского Флота, обязанности основных должностных лиц корабля и корабельных соединений, а также повседневную службу корабля, военно-морские ритуалы и правила несения службы корабельных нарядов».
Адмирал Николай Евменов также напомнил, что «рукописный экземпляр первого российского Морского устава находится в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где находится Главное командование ВМФ России».
Справочно:
13 (24) января 1720 г. Петром I был утверждён первый российский Морской устав, разработка которого велась несколько лет при активном участии самого императора. Во введении к уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, разъяснялись причины его появления. «…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался».
Через три месяца, 13 (24) апреля 1720 г., с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был издан отдельной книгой.
Единственный в России рукописный экземпляр Морского устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной военно-морской библиотеки, а первый печатный экземпляр в самой Центральной военно-морской библиотеке.
Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвёртая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая — «О штрафах» — представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы. Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчётности, книга сигналов и правила дозорной службы.
Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволившей России превратиться в морскую державу. К 1725 г. русский флот был одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тыс. человек.
Устав 1720 г. стал важнейшим законодательным документом российского флота. По полноте содержания и глубине изложения он был наиболее совершенным для первой половины XVIII в. После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 г. и с незначительными изменениями действовал до 1797 г., когда был заменён новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.