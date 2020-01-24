24.01.2020 (12:15)

На Военно-Морском Флоте отмечают 300-летие утверждения первого российского Морского устава

Сегодня, в день 300-летия утверждения Петром I первого российского Морского устава, на всех флотах и в военно-морских образовательных учебных заведениях проводится целый комплекс научно-исторических, военно-патриотических мероприятий, посвященных этому событию. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Три века назад были заложены основы организации корабельной службы российского флота, в которой и поныне не существует мелочей, – говорится в сообщении главкома. – Устав развивался и эволюционировал вместе с развитием Военно-Морского Флота России, бережно сохраняя наши флотские традиции. Сегодня Военно-Морской Флот России активно оснащается кораблями и подводными лодками новых поколений, современными системами вооружений. Принципы, смысл и организация службы на кораблях заложены в действующем Корабельном уставе ВМФ. Современный Корабельный устав ВМФ вобрал в себя опыт, полученный Флотом за три века. Он, как нормативно-правовой акт, свод положений, норм и правил, определяет и регламентирует корабельную организацию, боевую подготовку кораблей Военно-Морского Флота, обязанности основных должностных лиц корабля и корабельных соединений, а также повседневную службу корабля, военно-морские ритуалы и правила несения службы корабельных нарядов».

Адмирал Николай Евменов также напомнил, что «рукописный экземпляр первого российского Морского устава находится в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где находится Главное командование ВМФ России».

Справочно:

13 (24) января 1720 г. Петром I был утверждён первый российский Морской устав, разработка которого велась несколько лет при активном участии самого императора. Во введении к уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, разъяснялись причины его появления. «…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался».

Через три месяца, 13 (24) апреля 1720 г., с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был издан отдельной книгой.

Единственный в России рукописный экземпляр Морского устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной военно-морской библиотеки, а первый печатный экземпляр в самой Центральной военно-морской библиотеке.

Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвёртая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения возна­граждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая — «О штрафах» — представляла собой во­енно-морской судебный и дисциплинарный уставы. Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчётности, книга сигналов и правила дозорной службы.

Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволившей России превратиться в морскую державу. К 1725 г. русский флот был одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тыс. человек.

Устав 1720 г. стал важнейшим законодательным документом российского флота. По полноте содержания и глубине изложения он был наиболее совершенным для первой половины XVIII в. После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 г. и с незначительными изменениями действовал до 1797 г., когда был заменён новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.

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