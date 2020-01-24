24.01.2020 (12:00)

Новобранцы российской военной базы в Абхазии приступили к активной фазе курса вождения гусеничной и колесной техники

Новобранцы российской военной базы в Абхазии приступили к активной фазе курса вождения колесной и гусеничной техники.

Особенностью подготовки военных водителей в соединении является преодоление большого набора естественных рельефных препятствий, имеющихся в республике - горных рек, оврагов, каменных завалов и участков вязкого грунта.

Занятия по вождению проводятся на штатных машинах, в том числе автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортёрах БТР-82АМ и танках Т-72Б3.

Для обучения вождению в сложных условиях на подготовленных автодромах и танкодромах полигонов Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Всего за текущий зимний период обучения до мая 2020 года около 800 опытных и молодых водителей и механиков-водителей соединения примут участие в более 300 практических занятиях по вождению боевых машин, в ходе которых преодолеют около 50 тыс. км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Колесная и гусеничная военная техники является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность подразделений военной базы. Исходя из этого качественная подготовка водителей имеет большое значение для успешного выполнения задач по предназначению подразделениями.

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