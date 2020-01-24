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24.01.2020 (11:45)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии успешно применили новейшие станции подводного наблюдения

В акваториях пунктов базирования корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) и на морских полигонах экипажи кораблей на учении применили новейшие гидроакустические станции для обнаружения подводных объектов.

С тральщиков флотилии были сброшены роботизированные глубоководные аппараты, после чего экипажам кораблей и расчетам управления гидроакустических станций обнаружения подводных объектов была дана команда на их поиск и обнаружение.

Военнослужащие КФл использовали станции для поиска подводных объектов и определения их характеристик на дальностях более 200 м с минимальной погрешностью в координатах, успешно справившись с задачами в кратчайшие сроки.

Уникальное оборудование кораблей позволяет обеспечивать силы флотилии всеобъемлющей информацией о подводной обстановке на Каспийском море и в акваториях базирования кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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