24.01.2020 (11:45)
Экипажи кораблей Каспийской флотилии успешно применили новейшие станции подводного наблюдения
В акваториях пунктов базирования корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) и на морских полигонах экипажи кораблей на учении применили новейшие гидроакустические станции для обнаружения подводных объектов.
С тральщиков флотилии были сброшены роботизированные глубоководные аппараты, после чего экипажам кораблей и расчетам управления гидроакустических станций обнаружения подводных объектов была дана команда на их поиск и обнаружение.
Военнослужащие КФл использовали станции для поиска подводных объектов и определения их характеристик на дальностях более 200 м с минимальной погрешностью в координатах, успешно справившись с задачами в кратчайшие сроки.
Уникальное оборудование кораблей позволяет обеспечивать силы флотилии всеобъемлющей информацией о подводной обстановке на Каспийском море и в акваториях базирования кораблей.