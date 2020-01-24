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24.01.2020 (11:30)

Танкисты соединения ЮВО учились обеспечивать наступление мотострелков под Волгоградом

Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках слаживания танковых рот поддержали мотострелковые подразделения, выполнив боевые задачи из новых танков Т-90А на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе активной фазы мероприятий военнослужащие из орудий танков с места и в движении уничтожили до 100 появляющихся и движущихся целей, а также около 30 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на технике.

При ведении огня в темное время суток экипажи танков применили штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до целей составляла 5 км.

Всего в мероприятии слаживания рот, которые продлится до конца следующей недели, принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано до 500 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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