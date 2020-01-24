24.01.2020 (11:15)
Связисты ЮВО в Адыгее и Карачаево-Черкесии провели радиообмен на комплексах «Редут-2УС»
Подразделения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее и Карачаево-Черкесии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения, задействовав более 100 абонентских пунктов.
В ходе основного этапа тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 с использованием в т.ч. спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, личный состав выполнил нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, в частности, новейших Редут-2УС и «Артек» как в дневное, так и в ночное время.
«Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность применять современные технологии и одновременно взаимодействовать с более ранними системами связи.
Комплекс обеспечивает надежную и бесперебойную связь при скорости ветра до 30 м/с и при температуре от -50 до +55 градусов с возможностью дистанционного управления антеннами, автоматизированного управления системой безопасности связи и защиты информации.
Всего на плановую тренировку было привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц средств связи.