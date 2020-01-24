24.01.2020 (11:00)

Разведчики ЮВО в Карачаево Черкесии форсируют горную реку Бижгон

Разведывательные подразделения горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии в ходе занятий по тактико-специальной подготовке приступили к практическим действиям по преодолению горной реки Бижгон. На занятия привлечено более 150 военнослужащих.

Инструкторы научат разведчиков оборудовать навесную переправу через реку, проходить её по бревну, вброд с шестом и вплавь с использованием перил.

На занятиях военнослужащие приобретут навыки выбора опор на берегу реки с учетом местности, постройке перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.

На завершающем этапе обучения военнослужащие в составе групп продемонстрируют наставникам умение преодолевать горные реки с использованием всех видов переправ в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе теоретических занятий разведчики ознакомились с классификацией горных рек, техникой переправы через них, возможными несчастными случаями при проведении переправ, провели занятия по оказанию первой медицинской помощи условным пострадавшим.

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