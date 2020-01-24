24.01.2020 (10:45)

В ходе учения в Дагестане разведчики ЮВО отработали ночную переброску групп в тыл условного противника посадочным способом

Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане отработали переброску групп в тыл условного противника посадочным способом с использованием ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в горной местности ночью.

На плановом учении военнослужащие осуществили посадку в вертолет, десантировались в тыл условного противника, после высадки из вертолета подразделения атаковали его. Также военнослужащие отработали навыки ведения боевых действий в тылу противника, организацию наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Основной задачей обучения военнослужащих разведывательных подразделений с использованием вертолетов армейской авиации является совершенствование навыков ведения воздушной разведки в горной местности с целью увеличения дальности ведения поиска и наблюдения.

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