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24.01.2020 (10:30)

Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнят специальные задачи под Волгоградом

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению задач в рамках слаживания рот в Волгоградской области.

Около 1 тыс. военнослужащих, задействовав порядка 300 единиц боевой и специальной техники, совершили марши общей протяженностью более 100 км на полигон Камышинский. В ходе выдвижения военнослужащие отработали задачи жизнеобеспечения на привалах и остановках, а также охраны и обороны колонн на марше.

В назначенном районе личный состав соединения выполнит задачи дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Для этого военнослужащие РХБ защиты применят станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки, а также разведывательные дозорные машины радиационной и химической разведки. Вся специальная техника оснащена аппаратурой, позволяющей передавать в автоматическом режиме собранные данные.

Мероприятия слаживания рот соединения РХБ защиты продлятся до конца следующей недели.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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