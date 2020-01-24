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24.01.2020 (10:15)

На Каспийской флотилии завершились сборы с командирами взводов морской пехоты

В Дагестане завершился сбор с командирами взводов морской пехоты Каспийской флотилии.

В ходе практических занятий военнослужащие освоили современные методы управления подразделениями, успешно сдали нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Также военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки в огневой подготовке, вождению боевых машин, морской и десантной подготовке. На занятиях по физической подготовке командиры взводов продемонстрировали навыки преодоления полосы препятствий.

На занятиях по тактической подготовке морпехи изучили организацию и порядок действий во время проведения учений, основ боевого применения сил и средств морской пехоты в различных видах боя и условиях на местности.

Сбор проводился с целью совершенствования командирских качеств взводного состава, выработки у военнослужащих основных навыков и умений при взаимодействии с руководящим составом и подчиненными при получении боевых задач в рамках учений, ознакомления с наиболее эффективными и перспективными формами и методами обучения молодого пополнения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Военные сборы , Боевая подготовка
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