24.01.2020 (13:15)

Конкурс Армейских международных игр «Полевая кухня» в этом году пройдет в Шри-Ланке

Конкурс Армейских международных игр «Полевая кухня» в этом году пройдет в Шри-Ланке. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«Впервые один из конкурсов АрМИ — «Полевая кухня» — будет принимать Шри-Ланка», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу, добавил, что в этом году в программе Игр 31 конкурс. Они также пройдут в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане.

«Соревнования стали эффективным инструментом для выстраивания открытых, доверительных отношений между оборонными ведомствами разных стран», — отметил Министр обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице