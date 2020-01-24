24.01.2020 (13:15)
Конкурс Армейских международных игр «Полевая кухня» в этом году пройдет в Шри-Ланке
Конкурс Армейских международных игр «Полевая кухня» в этом году пройдет в Шри-Ланке. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке Игр.
«Впервые один из конкурсов АрМИ — «Полевая кухня» — будет принимать Шри-Ланка», — сказал глава военного ведомства.
Сергей Шойгу, добавил, что в этом году в программе Игр 31 конкурс. Они также пройдут в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане.
«Соревнования стали эффективным инструментом для выстраивания открытых, доверительных отношений между оборонными ведомствами разных стран», — отметил Министр обороны.
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