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24.01.2020 (13:00)

Конкурсы Армейских международных игр в этом году станут еще более зрелищными

Минобороны России сделает конкурсы Армейских международных игр более зрелищными в этом году, повысится сложность трасс и судейские требования. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«Чтобы сделать поединки ещё более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая, скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

«Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике», — дал указание Министр обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность , АрМИ
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