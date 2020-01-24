24.01.2020 (12:45)

Минобороны России пригласило страны НАТО принять участие в Армейских международных играх в 2020 году

Минобороны России пригласило военнослужащих 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса», — сказал глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, за пять лет в Играх приняли участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран.

Министр обороны сообщил, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тыс. человек.

На данный момент в Вооруженных Силах Российской Федерации проходят отборочные этапы Игр.

«В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечены около 50 тыс. российских военнослужащих», — подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, что шестые Армейские международные Игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.

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