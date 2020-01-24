24.01.2020 (10:00)

Военнослужащие ЮВО преодолели психологическую полосу в Северной Осетии

В Северной Осетии на территории мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ЮВО военнослужащие провели тренировку по преодолению психологической полосы.

В рамках тренировки военнослужащие преодолели в одиночном порядке и в составе групп сложные препятствия, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы. Результатом тренировки прохождения психологической полосы стало повышение стрессоустойчивости военнослужащих и повышение слаженности воинских коллективов при управлении в условиях боевой обстановки.

В плановом учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО. Главной задачей тренировки стало повышение стрессоустойчивости личного состава мотострелкового соединения ЮВО в условиях боя. Для имитации боя были применены дымовые заграждения, стрельба холостыми боеприпасами, огонь и дымы.

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