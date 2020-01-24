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24.01.2020 (09:45)

На российской военной базе в Абхазии проведен первый этап конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки»

В Абхазии в рамках первого этапа подготовки к Армейским международным играм-2020 военнослужащие российской военной базы провели конкурс «Отличники войсковой разведки».

По итогам мероприятия определена группа наиболее подготовленных разведчиков соединения. В феврале на втором этапе состязаний они поборются с лучшими разведчиками подразделений 49-й общевойсковой армии за право дальнейшего участия в конкурсе среди воинских частей ЮВО.

В ходе первого этапа соревнований на горно-лесистом полигоне Цабал в Абхазии военнослужащие базы в полной боевой экипировке массой более 20 кг в соревновательном режиме выполнили весь спектр условий конкурса, в том числе прохождение «Тропы разведчика» и вождение разведмашин.

В частности, конкурсанты отработали вопросы поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выхода разведгрупп в тыл условного противника с совершением марш-броска на 10 км.

Кроме того, личный состав преодолел более 20 препятствий лесного, горного и водного маршрута протяженностью в 2 км с выполнением упражнений по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Всего в стартовом отборочном конкурсе соединения приняли участие до 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной техники и вооружения разведчиков – бронеавтомобили «Тигр» и винтовки специальные снайперские «Винторез».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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