24.01.2020 (09:15)

В Новороссийске в преддверии всероссийской акции «Бескозырка-2020» прошла репетиция высадки морского десанта на Малую землю

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошла тренировка действий сил при проведении Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка-2020», посвященной 77-й годовщине высадки морского десанта на Малую землю в ходе Великой Отечественной войны.

В ходе тренировки на площади Героев военнослужащие провели репетицию ритуала зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 АН в поселок Южная Озерейка.

Далее прошли тренировки военного оркестра, роты почётного караула, знамённой группы и личного состава, осуществляющего реконструкцию высадки десанта на Малую землю в количестве 200 человек с применением холостых боеприпасов и салютных установок. В морской части репетиции приняли участие маломерные катера НВМБ.

В тренировке наряду с военными моряками приняли участие военнослужащие подразделений соединения ВДВ, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированных в Новороссийске, и юнармейцы.

Всероссийская акция «Бескозырка-2020» пройдёт в Новороссийске 3 февраля, в ходе акции состоится историческая реконструкция событий 1943 года, которая будет сопровождаться проекцией кадров военной хроники тех лет на стене мемориала и завершится ритуалом спуска на воду Цемесской бухты венков и матросских бескозырок.

В военно-патриотической акции примут участие около 1000 военнослужащих Новороссийского гарнизона.

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