24.01.2020 (09:00)

Военные связисты ЦВО под прикрытием Ми-24 и Ми-8 развернули полевые командные пункты на учении под Екатеринбургом

Более 500 военных связистов Центрального военного округа приняли участие в учении под Екатеринбургом.

К учению были привлечены военнослужащие бригады управления, задействовано около ста единиц техники. Военнослужащие выполнили марш в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернули полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей. Их применение позволило увеличить дальность и объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: видеоконтента и пакетов цифровых данных.

В практических действиях была задействована армейская авиация ЦВО. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, обеспечили разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше.

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