24.01.2020 (08:43)

В Амурское объединение ВВО поступила партия современных станций связи последнего поколения

На вооружение подразделений связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, поступили новые образцы техники связи П-244 на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ».

Поступивший комплекс закрытой цифровой телефонной связи, относится к новейшим образцам техники связи разработанной на основе элементной базы последнего поколения. Он способен решать задачи обеспечения более 60 абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью в объеме, которые ранее выполнялись привлечением 3-4 машин предыдущего поколения. Соединение абонентов осуществляется оператором с помощью удобных компьютеров-ноутбуков.

Комплекс П-244 приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальнего Востока. Обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Новая техника поступающая на вооружение частей значительно поднимает качество связи, уменьшает время развертывания и приведения ее в рабочее состояние из походного, что позволяет в несколько раз сократить время передачи информации.

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