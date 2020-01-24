24.01.2020 (07:13)

В Еврейской автономии в ходе тактического учения расчеты БЛА навели на цель тактические ракеты ОТРК «Искандер» ВВО

В Еврейской автономной области с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа состоялось плановое тактическое учение по уничтожению командного пункта и других критически важных объектов условного противника.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш в заданный район для нанесения удара. Координаты цели были получены от расчета беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10», осуществлявшего разведку.

В ходе практической части учения военнослужащие, выполнив серию электронных (учебных) пусков ракет, уничтожили выявленные цели находящиеся на удалении около 100 километров. После проведения пусков ракетчики отработали нормативы по смене стартовой позиции под прикрытием специальной аэрозольной завесы.

Учение показало высокую степень оперативности и надежности полученных разведданных от БЛА ходе выполнения учебно-боевых задач ракетными подразделениями.

Кроме того, расчетами были выполнены нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны позиций.

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