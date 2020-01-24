Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2020 (07:13)

В Еврейской автономии в ходе тактического учения расчеты БЛА навели на цель тактические ракеты ОТРК «Искандер» ВВО

В Еврейской автономной области с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа состоялось плановое тактическое учение по уничтожению командного пункта и других критически важных объектов условного противника.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш в заданный район для нанесения удара. Координаты цели были получены от расчета беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10», осуществлявшего разведку.

В ходе практической части учения военнослужащие, выполнив серию электронных (учебных) пусков ракет, уничтожили выявленные цели находящиеся на удалении около 100 километров. После проведения пусков ракетчики отработали нормативы по смене стартовой позиции под прикрытием специальной аэрозольной завесы.

Учение показало высокую степень оперативности и надежности полученных разведданных от БЛА ходе выполнения учебно-боевых задач ракетными подразделениями.

Кроме того, расчетами были выполнены нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны позиций.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморье инженерно-десантное подразделение морской пехоты ТОФ провело практическое занятие на полигоне
Авиатехники объединения ВВС и ПВО ВВО обращют внимание на низкие температуры при подготовке к совершению полетов
Противолодочные самолеты Ил-38 и ИЛ-38Н ТОФ отработали групповой поиск подводной лодки
Расчеты БпЛА «Орлан-10» российской военной базы в Таджикистане провели в рамках учения разведку горных лагерей условного противника

Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false