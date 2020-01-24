24.01.2020 (07:50)

Морпехи Дальневосточного ВОКУ обкатали новую экипировку «Ратник-ЗК» на современном БТР-82АМ

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила первая партия специальной термостойкой экипировки «Ратник-3К» для экипажей боевых машин. Первыми проверили новую экипировку курсанты морской пехоты в ходе выполнения стрельб из вооружения современного бронетранспортера БТР-82АМ.

В ходе тренировок курсанты выполнили стрельбу из вооружения БТР-82АМ с ходу и коротких остановок по целям различных подвижных бронеобъектов и гранатометным расчетам. Стрельбы выполнялись как днем так и ночью в условиях низких температур.

Кроме того, курсанты отработали нормативы готовности к различным нештатным ситуациям, эвакуации условно-раненного из боевой машины и экстренное покидание техники экипажем.

В ходе тренировок экипировка новая «Ратник-3К» показала хорошие характеристики. Экипажи отметили улучшение удобства и эргономики по сравнению с предыдущими образцами. Также отмечается повышение зашиты экипажа.

Поступление новых комплектов экипировки в войска значительно повышает удобство, защиту, а также выживаемость экипажей бронетехники во время боевых действий.

Справочно: комплект «Ратник-3К» предназначен для защиты членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров от воздействия открытого пламени, термического воздействия, осколков, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

В состав комплекта 6Б48 «Ратник-ЗК» входят противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Бронезащитные элементы, выполнены из специальной баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна Армос, обладающего водо-, маслоотталкивающей обработкой.

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