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24.01.2020 (06:25)

В Приморье инженерно-десантное подразделение морской пехоты ТОФ провело практическое занятие на полигоне

Военнослужащие инженерного подразделения соединения морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач в рамках полевого выхода в Приморском крае.

На полигоне «Бамбурово» военные инженеры отработали широкий круг вопросов по инженерному обеспечению действий различных подразделений морской пехоты. Особое внимание было уделено практике установки инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи инженерной техники, подготовки путей движения и маневра войск.

Кроме этого, военнослужащие отработали задачи по закладке и маскировке мин, возведению невзрывных инженерных заграждений, оборудованию фортификационных сооружений, а также укрытий для личного состава и техники. На практических занятиях саперы изучили особенности инженерных заграждений и подрывного дела.

К занятиям привлечено порядка 100 военнослужащих и 10 единиц техники.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Морская пехота , Восточный военный округ , Инженерные войска
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