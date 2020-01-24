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24.01.2020 (04:20)

Противолодочные самолеты Ил-38 и ИЛ-38Н ТОФ отработали групповой поиск подводной лодки

Экипажи самолетов Ил-38 из состава смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили групповые полеты над акваторией Авачинского залива.

Летчики отработали пилотирование в составе звена самолетов Ил-38Н и Ил-38 на малых и предельно малых высотах над водной поверхностью и в прибрежной зоне. В отработке групповой слетанности принимали участие опытные летчики.

В ходе выполнения полетного задания над акваторией Тихого океана экипажи самолетов Ил-38 и Ил-38Н совершенствовали тактические приемы самостоятельного группового поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме того летчики отработали взлет и посадку, а также технику пилотирования в составе пар в сложных метеоусловиях Камчатки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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