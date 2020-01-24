24.01.2020 (05:00)

Авиатехники объединения ВВС и ПВО ВВО обращют внимание на низкие температуры при подготовке к совершению полетов

Летно-технический состав аэродромов объединения ВВС и ПВО в ходе технического осмотра и обслуживания авиатехники к совершению полётов обращают особое внимание на эксплуатацию техники в условиях низких температур.

В результате регламентных работ по обслуживанию каждого воздушного судна выполняется комплекс мероприятий по проверке и оценке работоспособности электрооборудования и силовых установок. Помимо этого, проверяются уровни и наличие технических жидкостей в узлах, агрегатах и топливных баках.

Плановое и регулярное качественное обслуживание летной техники позволяет проводить полеты и выполнять летные задачи.

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