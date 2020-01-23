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23.01.2020 (21:16)

Спортсмен самарского ЦСКА завоевал 2 медали на Первенстве России по фристайлу среди юниоров

В Чусовом Пермского края завершилось Первенство России по фристайлу среди юниоров и юниорок. Рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Алексей Лыжин (КМС) одержал сразу две победы.

В дисциплине «могул» рядовой спортроты Алексей Лыжин выиграл бронзовую медаль, а в «парном могуле» - стал лучшим и получил заслуженное «золото». Судьи максимально высоко оценили технику поворотов, скорость прохождения трассы и сложность прыжков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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