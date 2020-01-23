23.01.2020 (19:44)

Столичные школьники стали юнгами Юнармии

В московской школе № 1465 состоялась церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Новый отряд пройдет обучение по образовательным программам морской и речной направленности.

В отряд юных моряков вошли 35 учащихся начальных классов. Они произнесли клятву юнармейца, пообещав вести здоровый образ жизни, изучать историю своей страны, защищать слабых. После этого ребятам вручили нагрудные значки.

Вице-адмирал Борис Михеев, контр-адмирал Владимир Дудко и заместитель начальника штаба московского отделения Юнармии полковник Владимир Кайгородов поздравили ребят и пожелали им крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в учебе.

«С каждым днем нас становится все больше и больше. Это приятно, но мы не гонимся за количеством. Самое главное, что у школьников есть возможность выбрать направление для раскрытия своих талантов и сильных сторон. У нас, к примеру, есть школа КВН, Школа юных корреспондентов, хор «Юные Александровцы», воздушно-десантный отряд «Десантер». Ребята сами решают, чем заниматься», — подчеркнул начальник Главного штаба Юнармии Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнги Юнармии — это новый проект движения. Для его реализации к работе подключают воинские части, организации Военно-Морского Флота, конструкторские бюро, предприятия Объединенной судостроительной корпорации и военно-морские училища. Это хорошее подспорье для тех, кто хочет связать свою жизнь с морем и поступить в профильные вузы. В дальнейшем юнармейцы будут проходить учебную практику, изучать такелажное дело, выступать на соревнованиях по военно-морскому многоборью.

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