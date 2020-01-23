23.01.2020 (19:11)

Более 1000 флотских реликвий переданы на хранение в Центральный военно-морской музей в 2019 году

В 2019 году собрание Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге пополнилось 1268 новыми предметами, переданными на вечное хранение 117 частными дарителями и организациями. Статистика была озвучена во время Дня дарителя, прошедшего в преддверии дня рождения музея.

Директор ЦВММ имени императора Петра Великого Руслан Нехай поблагодарил дарителей за передачу в фонды музея вещей из личных коллекций, а сами дарители поделились воспоминаниями о своих родных и близких, наследие которых отныне будет вечно храниться в музее.

«В 2019 юбилейный для главного морского музея страны год ему было возвращено имя его основателя — императора Петра Великого. Коллектив музея воспринял это как признание заслуг ЦВММ, в котором на протяжении последних шести лет не только воссоздана после переезда, но и получила творческое развитие постоянная экспозиция, воссоздан Кронштадтский морской собор, полностью реконструированы филиалы на крейсере «Аврора» и «Дорога жизни», ставшие самыми современными музеями региона», — сказал Руслан Нехай.

Проведение Дня дарителя стало для ЦВММ традицией. Весомая часть собрания музея состоит именно из предметов, переданных на вечное хранение. Среди людей, передавших музею вещи из личных собраний и семейных архивов, были императоры России и великие князья, офицеры флота и родственники выдающихся флотоводцев прошлого.

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