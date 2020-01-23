23.01.2020 (18:50)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ проведены тренировки по действию подразделений по сигналу учебной тревоги

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом (горном) соединении Воздушно-десантных войск проведены плановые практические тренировки по действию военнослужащих по сигналу учебной тревоги.

В ходе мероприятий отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и подразделений при подготовке к выполнению задач по предназначению, действия дежурных смен и выполнение мероприятий с выходом воинских частей в назначенные районы с отработкой учебных задач.

Практическое выполнение мероприятий является важным элементом подготовки органов военного управления и представляет собой отработку командирами и штабами, личным составом воинских частей и подразделений комплекса практических мероприятий.

По окончании тренировки подразделения будут возвращены в пункты постоянной дислокации, а военная техника поставлена на хранение в парки.

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