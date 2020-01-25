Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2020 (07:00)

Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу»

Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу», прошедшую в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью увековечивания памяти земляков, участников войны, внесших свой вклад в становление региона в послевоенное время.

В книгу вошли хронико-документальные рассказы об учителях-фронтовиках школы села Бурлаки Кемеровской области. Презентация прошла в формате «живого микрофона». Юнармейцы смогли напрямую пообщаться с автором книги Александром Бугровым, почетным работником общего образования Российской Федерации, учителем географии Бурлаковской школы, руководителем школьного музея и школьного научного общества «Тропы Кузбасса».

По два экземпляра книги с автографом автора переданы в школьные библиотеки.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные связисты ЦВО на учении в Сибири развернули скрытую систему управления войсками
Расчеты БпЛА «Орлан-10» российской военной базы в Таджикистане провели в рамках учения разведку горных лагерей условного противника
Шесть Миг-31БМ пополнят авиапарк ЦВО в 2020 году
Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу»

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false