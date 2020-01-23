Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2020 (18:41)

Зенитчики Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области отразят ракетный удар условного противника

В рамках плановой боевой подготовки с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь С-1» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота проходят тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области.

В ходе практической части мероприятия боевой подготовки расчеты ЗРС С-400 отработают действия по выполнению задач после получения сигнала об обнаружении в воздухе условных крылатых ракет, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию систем, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

После расчеты ЗРС С-400 проведут электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника.

В свою очередь в рамках учения расчеты ЗРПК «Панцирь С-1» скрытно совершат марш на полигон, где выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику противника.

Попутно радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЗВО установили дымовую завесу на площади более 8 гектаров в ходе тренировки в Курской областизавесу на площади более 8 гектаров в ходе тренировки в Курской области
Раритетный экспонат, выпускавшийся в блокадном Ленинграде, представят в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
Техника и вооружение Таманской мотострелковой дивизии прошли проверку маршем
Более 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии пройдут обучение в Центре боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false