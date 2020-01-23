23.01.2020 (18:41)

Зенитчики Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области отразят ракетный удар условного противника

В рамках плановой боевой подготовки с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь С-1» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота проходят тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области.

В ходе практической части мероприятия боевой подготовки расчеты ЗРС С-400 отработают действия по выполнению задач после получения сигнала об обнаружении в воздухе условных крылатых ракет, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию систем, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

После расчеты ЗРС С-400 проведут электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника.

В свою очередь в рамках учения расчеты ЗРПК «Панцирь С-1» скрытно совершат марш на полигон, где выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику противника.

Попутно радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

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