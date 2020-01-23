23.01.2020 (18:41)

На Балтийском флоте проведена контрольная проверка дежурных спасательных сил

На Балтийском флоте проведена контрольная проверка дежурных сил аварийно-спасательного отряда, в рамках которой была оценена готовность сил поисково-спасательного обеспечения к выполнению поставленных задач в море.

По замыслу учения, в море потерпело аварию судно обеспечения, на котором возник пожар и началось поступление забортной воды. Для выработки решения и координации действий в штабе Балтийского флота был развернут поисково-спасательный пост. Для оказания экстренной помощи условно аварийному судну в море вышел дежурный спасательных отряд в составе водолазного катера, пожарного катера и морского буксира. На аварийное судно была высажена аварийно-спасательная группа, которая оказала помощь экипажу в локализации пожара и борьбе с водой.

В соответствии с планом учения флотские спасатели также отработали организацию оказания первой медицинской помощи условно потерпевшим и буксировку аварийного судна в пункт базирования.

По итогам проверки действия спасателей Балтийского флота были признаны успешными.

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