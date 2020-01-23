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23.01.2020 (18:50)

Министр обороны РФ и спецпосланник генсека ООН по Сирии выразили обеспокоенность присутствием в САР иностранных контингентов, неприглашенных правительством страны

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен на встрече в Москве обсудили ряд проблемных вопросов, в частности, присутствие в Сирийской Арабской Республике иностранных контингентов, неприглашенных правительством этой страны.

«Есть, естественно, вопросы, которые нам необходимо решать. Таковым является присутствие иностранных контингентов на территории Сирии, не приглашенных властью этой страны», — сказал глава российского военного ведомства.

Гейр Педерсен признался, что разделяет это беспокойство.

«Я согласен с Вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирийской Арабской Республике является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, — это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен», — сказал спецпосланник генсека ООН.

Еще одним важным вопросом Сергей Шойгу назвал варварское разграбление природных ресурсов в Сирии.

«В любом случае я рад такой возможности обменяться с Вами мнениями и наметить дальнейшие шаги нашего сотрудничества на сирийском направлении», — отметил Министр обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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