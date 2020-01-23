23.01.2020 (18:30)

Воздушно-космические силы в 2020 году проведут шесть акций «Служба по контракту — твой выбор!» с участием пилотажных групп

Воздушно-космические силы (ВКС) в 2020 году проведут шесть акций «Служба по контракту — твой выбор!» с участием авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

Мероприятия пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Самарской, Астраханской и Волгоградской областях.

В местах проведения акций запланировано развертывание полевой кухни, мобильных агитационных пунктов вузов ВКС, выставки вооружения, военной техники, летной экипировки и обмундирования, а также оборудования поисково-спасательного обеспечения авиационных частей ВКС.

Помимо этого, экипажи пилотажных групп в течение года также будут задействованы в четырех акциях, проводимых на территории Чувашской Республики, Приморского края, Ленинградской и Мурманской областей.

Всего с 2014 года ВКС провели более 80 масштабных акций «Служба по контракту — твой выбор!» с воздушным показом летных программ пилотажных групп.

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