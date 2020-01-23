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23.01.2020 (18:23)

Военные связисты ЦВО на учении в Сибири развернули скрытую систему управления войсками

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе планового учения обеспечили скрытое управление войсками и установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу на расстояние более 1000 км.

Военные связисты обеспечили надежное управление подразделениями по различным радиоканалам в нескольких регионах Сибири — Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Для этого военнослужащие применяли современную специальную технику — станцию связи Р-160-0,5 и цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», который способен создать более 100 каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи. Осложняло выполнение задачи то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника.

В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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