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23.01.2020 (18:16)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» российской военной базы в Таджикистане провели в рамках учения разведку горных лагерей условного противника

Расчеты беспилотной авиации «Орлан-10» российской военной базы в Таджикистане провели в горах разведку базовых лагерей условных боевиков.

По замыслу учения, мотострелковые подразделения, усиленные танковыми взводами, перешли в атаку для уничтожения оборонявшегося противника в горной местности. Беспилотная авиация во взаимодействии с разведчиками провела наземную и воздушную разведку местности в ущельях Гиссарского хребта. Обнаружив позиции боевой техники и инженерных укреплений «противника», военнослужащие выдали координаты для их огневого поражения артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Полеты беспилотной авиации проходили на высоте 300 метров относительно рельефа местности в воздушном пространстве горного полигона Ляур. Целеуказания на поражение «противника» передавались на подвижные командные пункты. Полноразмерные мишени, имитировавшие боевую технику и огневые точки, были поражены сосредоточенным огнём из 122-мм самоходных установок «Гвоздика», танков Т-72, 82-мм миномётов «Сани» и стрелкового оружия мотострелковых подразделений.

В двухдневном плановом учении, которое проходило с 21 по 22 января, было задействовано более 500 российских военнослужащих и около 80 единиц боевой техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная база , Таджикистан , Беспилотные летательные аппараты , Центральный военный округ
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