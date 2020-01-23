23.01.2020 (18:20)

Министр обороны России и спецпосланник генерального секретаря ООН удовлетворены работой по Конституционному комитету в Сирии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве встречу со спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе которой стороны выразили удовлетворенность совместной работы по Конституционному комитету в Сирийской Арабской Республике.

«Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию Конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга», — глава российского военного ведомства, обращаясь к спецпосланнику генсека ООН.

По мнению Министра обороны, у этого комитета довольно хорошие перспективы при обоюдных усилиях ООН и России.

Сергей Шойгу также сообщил, что удовлетворен в целом ситуацией в Сирии, где фактически завершена вся работа по уничтожению террористов, и остаются лишь отдельные очаги напряженности, продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания.

В свою очередь Гейр Педерсен также назвал совместную работу по созданию Конституционного комитета успешной.

«Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и процедурным вопросам», — сказал спецпосланник генерального секретаря ООН.

Кроме того, Гейр Педерсен подчеркнул, что удалось наладить работу с правительством Сирии. По его словам, никто и не ожидал быстрого решения вопросов Конституции.

«Я думаю, что это займет некоторое время. Мы должны работать вместе, чтобы две стороны сидели вместе и обсуждали этого вопрос. Тогда мы сможем решить этот вопрос», — добавил он.

Также спецпосланник генсека ООН высоко оценил роль России в урегулировании обстановки в Сирийской Арабской Республике.

«Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много, и без России было бы невозможно договориться, — подчеркнул Гейр Педерсон. — В переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами, я считаю, что для нас Россия является главным партнером».

Спецпосланник генерального секретаря ООН также выразил надежду на помощь России в будущем.

«Вы упомянули вопрос терроризма. Мы полностью согласны, разделяем вашу озабоченность не только по Идлибу и «Ан-Нусре», но также и по остаткам ИГИЛ, которые все еще активны» — сказал Гейр Педерсон.

По его мнению, для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, необходима стабильность в Сирийской Арабской Республике.

«Для достижения стабильность нам необходим политический процесс, который мог бы начать искоренять существующие в обществе проблемы. Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии», — отметил спецпосланик.

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