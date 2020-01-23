23.01.2020 (17:54)

Специалисты РХБ защиты ЗВО установили дымовую Специалисты РХБ защиты ЗВО установили дымовую завесу на площади более 8 гектаров в ходе тренировки в Курской областизавесу на площади более 8 гектаров в ходе тренировки в Курской области

Военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в Курской области провели тренировки по постановке термодымовых завес.

В ходе учебных мероприятий по отражению массированного ракетного удара условного противника специалисты РХБ защиты скрыли склады с топливом на полигоне Постоялые дворы.

Сплошная аэрозольная завеса поднялась в воздух на высоту более 80 метров, а также накрыла собой площадь более 8 гектаров от средств воздушного нападения противника. Завеса создана с помощью термодымовых машин ТДА-3 над складами с горюче-смазочными материалами.

Также, военнослужащие в ходе учения отработали вопросы по обнаружению радиоактивных и отравляющих веществ на современных машинах РХБ разведки РХМ-6. Расчеты провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию условно зараженной техники, обеззараживание участков местности и дорог в случае загрязнения окружающей среды при техногенной катастрофе.

Тренировки проходили под руководством начальника войск РХБ защиты ЗВО генерал-майора Михаила Чернышова. К мероприятиям привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

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