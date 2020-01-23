23.01.2020 (17:30)

Раритетный экспонат, выпускавшийся в блокадном Ленинграде, представят в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится презентация раритетного орудия времен Великой Отечественной войны.

Новый экспонат музея — уникальная 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа 7-33, известная специалистам под названием «Ленинградка». Данное орудие в годы войны находилась на фронте на защите Ленинграда. Здесь оно получило свои повреждения: был помят лафет и расколот щит. Долгое время пушка хранилась вне экспозиционного пространства музея, нуждаясь в проведении достаточной сложной реставрации.

В 2019 году за реставрацию «Ленинградки» взялось санкт-петербургское предприятие, являющееся правопреемником завода № 7 имени Фрунзе, который ее выпустил в годы Великой Отечественной войны — ОАО «Машиностроительный завод “Арсенал”». Сотрудники завода провели масштабные работы по восстановлению поврежденных частей пушки, вернув ей практически изначальный вид. Имеющееся повреждение щита осталось без исправления для показа посетителям боевого прошлого орудия.

Всего завод № 7 выпустил 657 штук 45-мм противотанковых пушек типа 7-33. В течение 1941–1942 гг. эти орудия практически полностью закрывали потребность Ленинградского фронта в противотанковой артиллерии и даже экспортировались за пределы кольца окружения для снабжения войск, участвовавших в обороне Москвы осенью – зимой 1941 года. Пушки 7-33 находились в войсках Ленинградского фронта вплоть до полного снятия блокады города на Неве в 1944 году.

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