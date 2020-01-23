23.01.2020 (17:17)

Минно-розыскные собаки отдельного инженерного полка Северного флота подготовлены к поиску взрывоопасных предметов

В отдельном морском инженерном полку Северного флота в посёлке Щукозеро (Мурманская область) прошли плановые занятия отделения минно-розыскных собак.

Специфика подготовки животных связана с поиском взрывоопасных предметов. Чтобы собаки были послушными, они регулярно повторяют общий курс дрессировки с выполнением команд, известных всем собаководам: «рядом», «сидеть», «лежать», «апорт» и других.

Занятия с собаками вожатые проводят ежедневно на полосе препятствий, где отрабатывают специальные навыки по поиску и обнаружению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Собаки натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их навыки военные инженеры регулярно используют при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах Северного флота. В прошлом году минно-розыскные собаки инженерного полка были задействованы в подготовке к встрече выставки «Сирийский экспресс», а также перед празднованием Дня Великой Победы и Дня Военно-Морского Флота в Мурманске и Североморске.

Отделение минно-розыскных собак было создано год назад, когда отдельный морской инженерный батальон Северного флота был переформирован в полк. Сегодня на довольствии в части стоит три немецких овчарки: трёхлетний Сайгет, двухлетние Ришар и Натер. Все собаки с богатой родословной. Они выращены в московском питомнике и прошли специальную подготовку по поиску взрывоопасных предметов.

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