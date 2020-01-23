Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2020 (17:01)

В Военно-воздушной академии пройдет первый в 2020 году День открытых дверей

В Воронеже в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» впервые в 2020 году пройдет День открытых дверей.

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой, условиями поступления в вуз, особенностями учебного процесса.

Школьники 9 класса смогут узнать порядок поступления в кадетскую инженерную школу, условия быта и проживания кадетов школы, функционирующей на базе Военно-воздушной академии.

Мероприятие состоится 26 января с.г.

Справочно:

В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров — слушателей оперативно-тактического уровня подготовки (магистратура), а также курсантов — будущих офицеров (специалитет).

Курсанты проходят обучение на факультетах летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования, инженерно-аэродромного обеспечения, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других.

Также на базе академии развернуты научная рота ВВС и кадетская инженерная школа (10-11 класс).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Под Волгоградом экипажи Су-24М авиаполка ЮВО в ходе летно-тактического учения выполнили фигуры сложного пилотажа
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии МТО отпраздновал 319-ю годовщину образования инженерных войск
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе учения провели ракетный бой в стратосфере над центром Сибири
Офицеры Центра боевой подготовки ВКС и юнармейцы поздравили ветерана ВВС с юбилеем

Метки:
Военная академия , Военное образование , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false