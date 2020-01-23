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23.01.2020 (16:57)

Более 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии пройдут обучение в Центре боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области

Более 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии пройдут обучение на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Личный состав совершит комбинированный марш протяжённостью свыше тысячи километров из пунктов постоянной дислокации в Смоленской и Брянской областях. При этом будет перемещено свыше 800 единиц вооружения и военной техники.

На первом этапе обучения военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений сдадут зачеты и пройдут курс подготовки по своей воинской специальности на тренажерных комплексах, оборудованных автоматизированными компьютерными классами, где имитируются действия членов экипажей боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72Б3.

На тактическом полигоне «Бой в городе» мотострелки, танкисты, военные инженеры, разведчики, а также военные полицейские отработают действия войск по блокированию и уничтожению условного противника. Также будут организованы гуманитарные коридоры для вывода мирного населения, мероприятия по обеспечению порядка в освобождённом населенном пункте.

Всего военнослужащие пройдут более 10 этапов специального тестирования и контрольных стрельб на тренажерах и на полигоне, обучение завершится проведением двустороннего тактического учения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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