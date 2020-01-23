23.01.2020 (16:49)

Шесть Миг-31БМ пополнят авиапарк ЦВО в 2020 году

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2020 году на вооружение объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа поступят 6 высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.

Основные образцы вооружения пополнят авиапарк истребительного авиационного полка в Красноярском крае. Высотные истребители-перехватчики Миг-31БМ предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

Миг-31БМ рассчитан на выполнение задач на высоте более 20 тыс. метров со скоростью до 3000 км/ч. Он оснащен бортовой радиолокационной станцией «Заслон-М», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и наводить на них наземные средства противовоздушной обороны, а также другие истребители.

Ранее командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в 2020 году ожидается поступление около 850 единиц вооружения и военной техники, в том числе 19 летательных аппаратов.

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