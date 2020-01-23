23.01.2020 (16:39)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап конкурса среди специалистов связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди специалистов связи.
В рамках первого этапа состязаний военные связисты преодолевали полосу препятствий в составе экипажа из трех человек.
По условиям выполнения конкурса военнослужащие пробежали 100 метров гладким бегом, после чего взяли катушку с полевым кабелем длиной 500 метров и преодолели полосу препятствий с прокладкой полевого кабеля. Прибыв к столу пункта управления, военные связисты подключили кабель к гнезду коммутатора, взяли ящик с телефонным аппаратом и снова преодолели полосу.
На завершающем этапе состязания специалисты подключили телефонный аппарат к кабелю и произвели вызов на коммутатор. После прохождения вызова и ответа судьи по проложенной линии связи команда финишировала бегом на 100 метров.
Конкурс со специалистами подразделений связи проводится в несколько этапов, после чего будут выявлены лучшие специалисты ОГРВ ПРРМ.