23.01.2020 (16:25)

Военнослужащие Мурманского гарнизона прикоснулись к Главной иконе Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

Сегодня в мурманском храме Спас-на-Водах состоялась церковная служба по случаю прибытия в столицу Кольского Заполярья — город-герой Мурманск — Главной иконы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Она была доставлена из Свято-Андреевского морского кафедрального собора Североморска, где во вторник был проведён торжественный молебен по случаю принесения иконы на Северный флот. В нём приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, руководство Мурманской области, военнослужащие и жители Североморска.

Сегодня в Мурманске к иконе прикоснулись военнослужащие Мурманского территориального гарнизона Северного флота и жители города-героя. В Мурманске главная православная святыня Вооружённых Сил России пробудет до 30 января. «Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

«Спас Нерукотворный» побывает во всех крупных гарнизонах Северного флота — Полярном, Гаджиеве, Печенге, Северодвинске и Архангельске.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации, который возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот» в Подмосковье.

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