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23.01.2020 (16:00)

Инженерные войска разработают установку для опреснения воды в Арктике

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разработке установки получения воды из снега и льда УПВС-5.

Целью разработки является получение воды для хозяйственных нужд и опресненной воды питьевого качества из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в Арктике и на Крайнем Севере.

Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд, или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды при времени развертывания не более двух часов.

Оборудование планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Арктика
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