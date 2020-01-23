23.01.2020 (16:00)
Инженерные войска разработают установку для опреснения воды в Арктике
Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разработке установки получения воды из снега и льда УПВС-5.
Целью разработки является получение воды для хозяйственных нужд и опресненной воды питьевого качества из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в Арктике и на Крайнем Севере.
Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд, или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды при времени развертывания не более двух часов.
Оборудование планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче.
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