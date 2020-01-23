23.01.2020 (14:53)
Военнослужащие ЗВО развернули пункты обеспечения водой в Нижнем Новгороде
В соответствии с обращением местных органов власти командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указание об обеспечении питьевой водой жителей Автозаводского района и социальных объектов Нижнего Новгорода силами отдельной бригады материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированной в регионе.
В настоящее время подразделения бригады МТО развернули пункты обеспечения водой, привлечено свыше 40 военнослужащих, задействовано 10 автоцистерн, позволяющих единовременно доставить более 100 тонн воды. Ещё шесть водовозов совершают марш в город.
В результате аварии на канализационном коллекторе без воды остались почти 300 тыс. жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода.
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