23.01.2020 (14:53)

Военнослужащие ЗВО развернули пункты обеспечения водой в Нижнем Новгороде

В соответствии с обращением местных органов власти командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указание об обеспечении питьевой водой жителей Автозаводского района и социальных объектов Нижнего Новгорода силами отдельной бригады материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированной в регионе.

В настоящее время подразделения бригады МТО развернули пункты обеспечения водой, привлечено свыше 40 военнослужащих, задействовано 10 автоцистерн, позволяющих единовременно доставить более 100 тонн воды. Ещё шесть водовозов совершают марш в город.

В результате аварии на канализационном коллекторе без воды остались почти 300 тыс. жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице