23.01.2020 (14:42)

Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» Черноморского флота провёл тренировку по применению ракетного оружия

Экипаж малого ракетного корабля (мрк) «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) провёл тренировку по применению ракетного комплекса «Калибр-НК».

В ходе тренировки личный состав ракетно-артиллерийской боевой части мрк «Вышний Волочек» отработал алгоритм действий по выполнению электронных пусков по надводной цели.

По замыслу учения, экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт», и нанес ответный ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Тренировка прошла в пункте постоянной дислокации корабельного состава Черноморского флота в соответствии с планом боевой подготовки.

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