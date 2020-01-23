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23.01.2020 (14:27)

Сборная Северного флота в воскресенье сыграет очередной матч чемпионата Мурманской области

26 января в 12:00 в Ледовом дворце спорта Мурманска состоится очередной матч чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. На льду встретятся сборная Северного флота и хоккейная команда города «Мурман-КСШОР». Ранее команды уже провели две игры, в которых уверенную победу одержали североморцы.

В текущем сезоне чемпионата региона по хоккею сборная Северного флота идёт без поражений. Североморцы выиграли в 11 матчах, забросив в ворота соперников более 100 шайб.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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